У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном

Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда

«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно

Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания

С мужским гаремом и танцем волосатого живота: что если бы Сулеймана привезли в дворец Хюррем — трейлер «Великолепного века» от ИИ

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд