«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры

Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы

Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы

Disney, держись: HBO снимет сериал по культовому комиксу — у первой его экранизации 8,1 балла на IMDb и статус легенды

Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)

Автор «Ганнибала» снова творит — и снова с Мадсом Миккельсеном: новинка получила 93% свежести на RT и скоро выходит в кино

«Покойная», свободная, несчастная: в «Шерлоке» с Камбербэтчем так и не прояснили судьбу Ирен Адлер – зато в книгах все было иначе

Из «Мстителей: Финал» вырезали фантастически жестокую сцену убийства Капитана Америки: фильм бы точно превратился в «18+» (фото)

«Я заблокирован»: какой пароль был у Ирен Адлер в «Шерлоке» – и почему вы многое потеряли, глянув эту серию в дубляже

В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»