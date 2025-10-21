Меню
Фильмы
Американский пирог
Расписание сеансов Американский пирог, 1999 в Москве
21 октября 2025
Расписание сеансов Американский пирог, 21 октября 2025 в Москве
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга
Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один
Почему маме Паши всего 37 лет? Третий сезон «Праздников» усилят новой неожиданной героиней
Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян
$200 млн спустили в трубу: Disney заставили снять позорный блокбастер - похоронили франшизу, зато актер разбогател
«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан выбрал главную ленту года, и роскошная «F1» с экранизациями Кинга в пролете
Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей
«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик
Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем
«Танцуют все!»: тест для тех, кто уверен, что знает все лица кино СССР — вспомните 5 лент по кадрам с актрисами-балеринами
«А мы жаловались на "Соло левелинг"...»: «Леди Баг» вернется к истокам и станет аниме – новая эра начнется уже с 1 ноября
