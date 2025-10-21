Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга

Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один

Почему маме Паши всего 37 лет? Третий сезон «Праздников» усилят новой неожиданной героиней

Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян

$200 млн спустили в трубу: Disney заставили снять позорный блокбастер - похоронили франшизу, зато актер разбогател

«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан выбрал главную ленту года, и роскошная «F1» с экранизациями Кинга в пролете

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей

«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик

Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем

«Танцуют все!»: тест для тех, кто уверен, что знает все лица кино СССР — вспомните 5 лент по кадрам с актрисами-балеринами