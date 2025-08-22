Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Питер FM
Расписание сеансов Питер FM, 2006 в Москве
22 августа 2025
Расписание сеансов Питер FM, 22 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
чт
28
сб
30
вс
31
пн
1
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Питер FM»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D
10:20
от 1000 ₽
18:45
от 600 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
20:30
от 230 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
19:50
от 470 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
13:15
от 270 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D
12:50
от 7000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
«Жду с нетерпением!» — пишут зрители об этих премьерах: 5 турдизи, которые выйдут осенью, а зрителям не терпится посмотреть их сейчас же
«Чистые руки»: краткое содержание сериала за 120 секунд — чтобы потом не тратить 10 часов 36 минут впустую
Сколько лет было Кристоферу Ллойду в фильме «Назад в будущее»? Стариком там и не пахнет
«Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих»
«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»
«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика
Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз
Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667