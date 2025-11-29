Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»

Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку

Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы»

Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)

Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)

Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро

«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)