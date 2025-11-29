Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Питер FM
Расписание сеансов Питер FM, 2006 в Москве
29 ноября 2025
Расписание сеансов Питер FM, 29 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
сб
29
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Питер FM»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
17:45
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»
Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку
Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы»
Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)
Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро
«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667