Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Питер FM Расписание сеансов Питер FM, 2006 в Москве 6 декабря 2025

Расписание сеансов Питер FM, 6 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 28 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Питер FM»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
17:50 от 300 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец»
В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок
Это сейчас Дауни-младшего знают во всем мире как Тони Старка: а ведь в его карьере был фильм с провальным 0% на Rotten Tomatoes
Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали
По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои
Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле
Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»
«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все
«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше