Самый популярный трейлер 2025 года набрал 181,5 млн просмотров всего за 24 часа: вот какую комедию с нетерпением ждут люди

Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису»

Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет

Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

Новогодний хит ушел в отрыв и собрал почти 400 млн рублей в прокате — зрители сделали выбор не в пользу нового «Шурика»

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши

Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы

«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7