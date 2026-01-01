Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Покорили не только Россию, но и Европу с США: 5 самых экспортируемых турецких сериалов в истории – конечно, среди них есть «Великолепный век»

Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту

В России сняли «Игру в кальмара» еще в 2015-м: решила включить одну серию — «и пошло-поехало» (понятно, за что 7,5 балла)

«Для меня он лучше "Иронии судьбы"»: как в СССР «Старый Новый год» с Евстигнеевым снимали – истерика из-за колбасы и зима летом

«Это жалко и позорно»: провальный финал «Очень странных дел» написал ChatGPT – Дафферы сами «спалили контору» в «секретной» серии

Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром