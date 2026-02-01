Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата

Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»

Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»

Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом