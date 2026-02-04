Меню
Броненосец «Потемкин» Расписание сеансов Броненосец «Потемкин», 1925 в Москве 7 февраля 2026

Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 пн 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Броненосец «Потемкин»»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
18:05 от 700 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
10:45 от 450 ₽
