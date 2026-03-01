«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую

Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением

Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований

Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»

Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2»

Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников

«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить

Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков

«Бомба замедленного действия»: Майков из «Бригады» мокрого места не оставил от «Брата 2» – даже обвинил фильм в проблемах россиян

«Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона