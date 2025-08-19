Меню
Фильмы
Рыжая Соня
Расписание сеансов Рыжая Соня, 2025 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Рыжая Соня, 19 августа 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
16:50
от 270 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:00
от 270 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
16:20
от 270 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
16:15
от 270 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
22:15
от 270 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
22:30
от 270 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
13:50
от 270 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
17:00
от 270 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
17:25
от 270 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
16:20
от 270 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
20:40
от 300 ₽
00:10
от 300 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
13:10
от 1000 ₽
Музей победы
г. Москва, пл. Победы, 3
2D
15:55
от 450 ₽
20:25
от 450 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
11:30
