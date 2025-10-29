За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами

От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»

Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша»

«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT

Netflix закинул удочку и зрители клюнули: у фанатов «Игры в кальмара» общий сбор — фильм о выживании стремительно набирает популярность

Козырь в рукаве Marvel: брат Таноса появлялся на экране мельком — но у него большое будущее (вплоть до вступления в «Мстители»)

От «Москва слезам не верит» до «Джентльменов удачи»: как бы выглядели 15 фильмов СССР с Лоуренс, Паскалем и другими звездами Голливуда (фото)

Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий

Кобзона в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» помнят многие: а спорим, вы не замечали 6 других музыкантов в кино СССР? (фото)

«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb