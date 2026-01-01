Меню
Киноафиша
Фильмы
Ночные красавицы
Расписание сеансов Ночные красавицы, 1952 в Москве
9 марта 2026
Расписание сеансов Ночные красавицы, 9 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Как купить билеты на сеанс фильма «Ночные красавицы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»
Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)
У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»
Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею
