86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета

«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»

Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора