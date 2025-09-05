Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Его девушка Пятница
Расписание сеансов Его девушка Пятница, 1940 в Москве
5 сентября 2025
Расписание сеансов Его девушка Пятница, 5 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
пт
5
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Его девушка Пятница»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D, SUB
19:00
от 700 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Гильермо дель Торо возвращается, и критики в восторге — на Rotten Tomatoes 78% свежести: этот фильм может стать хитом
«Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь
Пересчитайте членов семьи Уизли — одного не хватает: почему фильмы вырезали самого крутого и харизматичного брата?
От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз
«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»
Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд
Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?
Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа
250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет
Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667