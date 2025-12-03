Это может быть даже Геркем: зрители нашли 3 кандидатуры для выжившей в «Клюквенном щербете» — одна смелее другой

В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ

Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца»

Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете

Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)