Когда женская ярость превращается в идеальный план: 3 триллера с атмосферой, похожей на «Исчезнувшую»

Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей

«Волшебник страны Оз» пытались, но не вышло: 3 культовых фэнтези-фильма, которые лучше никогда не переснимать

Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

«С работы бегу – включаем»: этот фильм с легендарным Машковым на Ближнем Востоке пересматривают залпом, а в КНДР даже цитируют наизусть

Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»