Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря

Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл

Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»

Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам

Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года

«Фу ты, Чебурашка какой» и еще 4 цитаты: их продолжат только знатоки оригинального мульта про Гену и его друзей (тест)

Мистер Бист назвал 20+ лучших аниме: «Атаку титанов» смотрел целых 2 раза – и даже «Поднятие уровня» угодило в топ

Из зимнего мульта СССР в 80-х сделали аниме: японцы до сих пор смотрят под Новый год – говорят, «это лучше современной мультипликации»

Этот фильм по сборам утер нос «Холопу»: заработал 3 млрд рублей за 5 дней – круче него только первый «Чебурашка»

Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»