Расписание сеансов Сумерки. Сага. Новолуние, 2009 в Москве 8 октября 2025

Расписание сеансов Сумерки. Сага. Новолуние, 8 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
вс 21 ср 8
Как купить билеты на сеанс фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
19:00 от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:00 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
19:00 от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:00 от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:00 от 490 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
19:00 от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
19:00 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:00 от 490 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
