«Без Рокотова смотреть не стала»: зрители не могут простить эту ошибку авторам сериала «По законам военного времени»

Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного

Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы

В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина