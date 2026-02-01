Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Новолуние Расписание сеансов Сумерки. Сага. Новолуние, 2009 в Москве 18 февраля 2026

Расписание сеансов Сумерки. Сага. Новолуние, 18 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 18 чт 19 пт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:20 от 390 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
«Без Рокотова смотреть не стала»: зрители не могут простить эту ошибку авторам сериала «По законам военного времени»
Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного
Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше