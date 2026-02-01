Фрейзер возвращается: культовая «Мумия» получит продолжение — раскрываем первые подробности о 4 части

Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах

Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0

Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов

За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать

Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?

Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце