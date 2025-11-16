«Все 200 серий я осилил за месяц»: зрители сравнили «Невский» с советским сериалом «Следствие ведут ЗнаТоКи» и выбрали лидера

Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х

Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно)

Вселенная «Майора Грома» станет больше: в новый сериал вплели всех любимых героев из фильмов — дату премьеры уже назначили

Как зовут коня Гэндальфа из «Властелина колец»? В оригинале все просто, а на русском минимум 3 варианта – фанаты выбрали лучший

Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия

67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+

Эти 5 фильмов СССР просто созданы для осеннего просмотра: ИИ зашифровал их в эмодзи – угадаете все? (тест)

Поняли только те, кто читал книгу: заставка «Добро пожаловать в Дерри» работает как мини-фильм про Пеннивайза — это все пасхалки

«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться