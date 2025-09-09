Демоны и проклятия были в реальности: объясняем смысл сцены после титров в финале «Заклятия 4»

Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»

Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша

Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков

Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?

Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона

«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)

Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет