Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Июльский дождь Расписание сеансов Июльский дождь, 1966 в Москве 9 сентября 2025

Расписание сеансов Июльский дождь, 9 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 пн 8 вт 9 пт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Июльский дождь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D
20:00 от 8000 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Демоны и проклятия были в реальности: объясняем смысл сцены после титров в финале «Заклятия 4»
Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»
Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша
Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше