Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Расписание сеансов Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 2010 в Москве 24 декабря 2025

Расписание сеансов Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 24 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 13 вс 14 ср 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:00 от 500 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ
Это может быть даже Геркем: зрители нашли 3 кандидатуры для выжившей в «Клюквенном щербете» — одна смелее другой
Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи
Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)
Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах
«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону
«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей
Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой
Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени
«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали
Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше