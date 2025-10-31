Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Расписание сеансов Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 2011 в Москве 31 октября 2025

Расписание сеансов Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 31 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:00 от 870 ₽ 20:05 от 870 ₽ 20:10 от 870 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
«Посмотрела 8 серий за раз»: эту бразильскую военную драму россияне оценили на 8.3 — снял режиссер «Клона»
Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года
Бекмамбетов не остановился на «Дневном дозоре»: вышло продолжение, но никто не понял — а в него вложили целых $75 млн
Ночной кошмар наяву: о смысле «Шоссе в никуда» киноманы спорят уже 30 лет — объясняем фильм Линча так, что поймет и ребенок
Самый странный детектив в карьере Устюгова вы видели едва ли: тут и Пугачева, и Каневский, и звезда «Лихих», и вайбы «Ментовских войн»
Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый
Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить
Советский «Вий» до смерти пугал даже иностранцев, но в мифологии этот монстр куда страшнее: фильм все слишком упростил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше