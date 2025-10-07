Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн

У непоседы есть секрет: странная деталь в мультфильме «Маша и Медведь», которую фанаты заметили лишь спустя годы

Почему Стивен Кинг выбрал для клоуна имя Пеннивайз и что оно символизирует? Не просто игра слов, а целая философия

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов