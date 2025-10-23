Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?

Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре

Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл

«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься

Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария

Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал