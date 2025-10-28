Месть, киллеры и Виктория Бекхэм: свежие сериалы недели на Netflix, которые нельзя пропустить — и одно легендарное возвращение

Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ

«Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним

От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов

Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился

Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим

Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы

Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять

8,2 млн просмотров за неделю: новый сериал стал №1 в топе Netflix — вытеснил из лидеров хит с Джудом Лоу и даже «Дом Гиннеса»