Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Персона
Расписание сеансов Персона, 1966 в Москве
19 февраля 2026
Расписание сеансов Персона, 19 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вся информация о фильме
чт
19
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Персона»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
14:45
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров
Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо»
По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»
Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским
Обожаю «Титаник», а эти 3 похожих фильма люблю не меньше: без лайнеров, но с дикой химией главных героев
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить
Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее
И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг
Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667