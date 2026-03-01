Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Персона
Расписание сеансов Персона, 1966 в Москве
17 марта 2026
Расписание сеансов Персона, 17 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вся информация о фильме
пт
13
вс
15
вт
17
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Персона»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
16:30
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом?
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами
В российском сериале «Мотай!» замешали «Криминальное чтиво» с «Чужим» — 3 000 зрителей не прошли мимо новинки
Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы
«Первый отдел» вышел 6 лет назад: а вот как за 5 сезонов изменились Брагин, Шибанов и другие герои (фото)
«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе
Шибанов и Брагин покидают Петербург: горячие спойлеру к 7-му сезону «Первому отдела» — герои не задержатся дома
8 марта отгремело, а настроение осталось: вспомните 5 фильмов СССР про великих женщин по кадру (тест)
Посмотреть не за день — преступление: 5 мини-сериалов с идеальным финалом — о войне, Шекспире и постапокалипсисе
152 млн против 143: «Царевна-лягушка» обошла «Салтана» и возглавила прокат – а вот кто еще в топ-5 за уикенд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667