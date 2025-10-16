От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек

Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм

Тайный знак эпохи холодной войны: зачем в советский мультик «В синем море, в белой пене…» вставили цифры 007 и 747

Когда от Конан Дойля с Агатой Кристи уже тошнит: вот 3 недооцененных детектива XXI века не хуже экранизаций классиков

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости

«Нас разделял Железный занавес»: сильней всего в России Хью Джекмана поразили блины с икрой и… Николай Цискаридзе

Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев

Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?

Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел