Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Жюль и Джим Расписание сеансов Жюль и Джим, 1961 в Москве 16 октября 2025

Расписание сеансов Жюль и Джим, 16 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жюль и Джим»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D, SUB
22:00 от 600 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек
Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм
Тайный знак эпохи холодной войны: зачем в советский мультик «В синем море, в белой пене…» вставили цифры 007 и 747
Когда от Конан Дойля с Агатой Кристи уже тошнит: вот 3 недооцененных детектива XXI века не хуже экранизаций классиков
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
«Нас разделял Железный занавес»: сильней всего в России Хью Джекмана поразили блины с икрой и… Николай Цискаридзе
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?
Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел
Сейчас о нем не вспоминают и в праздники, зато 60 лет назад недооцененный фильм Ролана Быкова установил уникальный кинорекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше