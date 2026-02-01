Кровь не водица: только взгляните на внуков Штирлица — оба красавцы в дедушку (фото)

Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики

«Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений

$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов

Изменил название и уехал в США: российский фильм-рекордсмен с Борисовым за 800 000 000 рублей внезапно выкупил Amazon

«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах

14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать

«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой

Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)

Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ