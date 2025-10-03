Меню
Фильмы
Джульетта и духи
Расписание сеансов Джульетта и духи, 1965 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов Джульетта и духи, 3 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
чт
9
пт
10
пн
13
чт
16
2D, SUB
19:00
от 900 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
