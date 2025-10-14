Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джульетта и духи Расписание сеансов Джульетта и духи, 1965 в Москве 14 октября 2025

Расписание сеансов Джульетта и духи, 14 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 4 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15 чт 16 пт 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Джульетта и духи»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
14:15 от 350 ₽ 18:45 от 450 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
17:00 от 400 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше