Джульетта и духи
Расписание сеансов Джульетта и духи, 1965 в Москве
14 октября 2025
Расписание сеансов Джульетта и духи, 14 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
4
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Джульетта и духи»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
14:15
от 350 ₽
18:45
от 450 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
17:00
от 400 ₽
