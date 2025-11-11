Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Не просто носитель для Камня Разума: 3 доказательства того, что Вижн — самый недооцененный член команды «Мстителей»

Возраст берет свое: эксперт разобрал, почему ботокс не спас 53-летнюю Кэмерон Диаз, а только подчеркнул усталость

От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)

«Игра престолов» в реальной жизни: 5 лучших сериалов всех времен про Древний Рим — каждый заслужил выше 7 баллов

Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4

«Смотрю и рыдаю»: власти СССР требовали запретить прокат «Чучела», а в США его обожают и сравнивают с «Пролетая над гнездом кукушки»

По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)