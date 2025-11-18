После «Финиста» и «Пророка» новый герой: «Горыныч» с Петровым резко ворвался в клуб миллиардеров — неужели дышит в спину «Чебурашке»?

Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ

Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос

«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)

Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка

Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру