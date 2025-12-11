«Дочь решит стать человеком, чтобы понравиться Чамингу»: фанаты выкатили самую дерзкую теорию к выходу «Шрека 5»

Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис

Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция

«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик

«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино

Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)

Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»