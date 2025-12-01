Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов»

В 2025 году Панфилов сменил привычный образ опера из «Пса» и «Лихача»: в этом сериале показал себя с другой стороны

Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона

Сюжет «Такси 3» Бессон подсмотрел в советской хронике: банду Дедов Морозов поймал ребенок

Худшая экранизация Стивена Кинга за 2025 год вышла в «цифре» — нашли 3 причины дать ей шанс: «Скоро станет культовой классикой»

После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня

«31,5 миллиарда постов»: VK назвали самые популярные сериалы года, и великолепного «Аутсорса» с Янковским нет даже в топ-3

Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий