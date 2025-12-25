Меню
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
11:55
от 400 ₽
15:55
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть
Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты
3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска
Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)
Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?
Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы
«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)
Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр
«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком
