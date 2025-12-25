«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть

Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты

3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)

Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?

Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы

«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)

Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр