Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела

«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года

Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»

В 2025-м россияне чаще всего смотрели 3 аниме: «Поднятие уровня» было №1, а вот кто еще оказался в топе

Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)

Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись