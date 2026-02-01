Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!

Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»

Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела

Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике

Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»

Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте