Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Космический рейс
Расписание сеансов Космический рейс, 1935 в Москве
20 ноября 2025
Расписание сеансов Космический рейс, 20 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Космический рейс»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
14:30
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
7300000 просмотров за неделю — это много, но только не для «Ведьмака»: показываем в цифрах, насколько плох 4 сезон
94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов
Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу?
Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)
«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»
Старого пса научили новым фокусам: «Иллюзию обмана 3» критики назвали лучшей частью франшизы, но есть и ложка дегтя
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes
«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667