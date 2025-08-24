Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали

Он переоделся женщиной, чтобы поймать воровку: как жил и работал реальный прототип Жеглова и Шарапова Владимир Арапов

Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов