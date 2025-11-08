У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы

Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос

Снег возили с Эльбруса, а Янковскому платили по 300 тысяч в день: посчитали и выяснили, что бюджет «Аутсорса» был как у мини-блокбастера

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»

Спецвыпуски многих сбивают с толку: вот сколько всего серий в «Ванпанчмене» – посчитали вместе с 3-м сезоном

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил