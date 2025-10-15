Меню
Фильмы
День полнолуния
Расписание сеансов День полнолуния, 1998 в Москве
15 октября 2025
Расписание сеансов День полнолуния, 15 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Вся информация о фильме
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «День полнолуния»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
16:30
от 350 ₽
