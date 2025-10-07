В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?

Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»

Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл

«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя

Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам

Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)