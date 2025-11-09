А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли

Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет

Эда эгоистка, Доа транжира, а Сейран — истеричка: из сотен турецких сериалов выбрала самую крутую главную героиню

Засмотрели «Афоню», «Мимино» и другие комедии «Мосфильма» до дыр? Докажите в тесте – 7 коварных вопросов уже вас ждут

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя

Даже в «Великолепном веке» показали честно: почему в Османской империи не отмечали дни рождения Сулеймана и Хюррем

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

«Я думал, что не доживу»: в «Охоту за Голлумом» официально вернется главная звезда «Властелина колец» – съемки не за горами

Сколько лет Вай в сериале «Аркейн»: в 1-й серии она младше, а потом происходит скачок – но у создателей есть ответ