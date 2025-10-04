На удивление, даже сам Стивен Кинг признал, что эта экранизация лучше его книги: такая реакция писателя — редкость

На «Игре престолов» свет клином не сошелся: 3 недооцененных, но не менее крутых фэнтези-сериала

«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2