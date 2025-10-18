Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Расписание сеансов Несколько дней из жизни И.И. Обломова, 1979 в Москве
18 октября 2025
Расписание сеансов Несколько дней из жизни И.И. Обломова, 18 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
сб
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
18:10
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами
В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное
Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий
Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го
От «Москва слезам не верит» до «Джентльменов удачи»: как бы выглядели 15 фильмов СССР с Лоуренс, Паскалем и другими звездами Голливуда (фото)
«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4
Кобзона в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» помнят многие: а спорим, вы не замечали 6 других музыкантов в кино СССР? (фото)
«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей
Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»
Netflix закинул удочку и зрители клюнули: у фанатов «Игры в кальмара» общий сбор — фильм о выживании стремительно набирает популярность
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667