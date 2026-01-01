Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Расписание сеансов Несколько дней из жизни И.И. Обломова, 1979 в Москве
14 января 2026
Расписание сеансов Несколько дней из жизни И.И. Обломова, 14 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
16:30
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667